У Техасі суддя заблокував правила кредитування, прийняті за адміністрації Байдена

Карикатура на Метью Качмарика на мітингу за права на аборт. Getty images

Окружний суддя Метью Качмарик в Амарілло, штат Техас, призначений Дональдом Трампом, став на бік банківських та бізнес-груп, визнавши, що нові "справедливі" правила кредитування суперечать Закону від 1977 року.

Про це повідомляє Reuters.

Метью Качмарик, якого на посаду призначив колишній президент США Дональд Трамп, прославився підтримкою консервативних правових ініціатив, наприклад, минулого року він призупинив схвалення таблеток для переривання вагітності "Міфепристон".

Минулого року Федеральна резервна система, Федеральна корпорація страхування депозитів і Управління контролера грошового обігу оновили свої правила, що забезпечують дотримання закону 1977 року про справедливе кредитування, який спрямований на те, щоб банки надавали кредити місцевим громадам.

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Задумані для запобігання "червоним лініям" - дискримінаційній практиці, коли банки відмовляють або пропонують лише обмежене кредитування певним територіям або групам населення, насамперед меншинам, - правила оцінюють, наскільки добре банки обслуговують території, на яких вони працюють.

Нові правила розширили географію, в якій кредитори були зобов'язані надавати кредити та інші послуги американцям з низьким рівнем доходу, що, на думку регуляторів, є необхідною зміною, яка відображає розвиток онлайн-банкінгу та занепад банківських відділень.

Але Качмарик підтримав бізнесові та банківські групи, які подали позов у лютому 2024 року, він визнав що нові правила виходять за рамки того, що дозволено законом 1977 року.

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Економічна правда





