Велика Британія з квітня виділить 250 мільйонів фунтів кредитного ліміту для бізнесу в Україні
Неділя, 3 березня 2024, 15:40 -
Кредитний ліміт для приватного сектору України від британської фінансової установи British International Investment стане доступним з квітня.
Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.
У British International Investment заявили про загальний ліміт до 250 мільйонів фунтів стерлінгів для фінансування приватного сектора в Україні.
Ці кошти стануть доступні через платформу спільного інвестування через залучення партнерських фінансових організацій в Україні.
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"Раніше British International Investment не було на мапі міжнародних фінансових інституцій, з якими працює Україна", — повідомила віце-прем'єр-міністр - міністра економіки Юлія Свириденко.
Економічна правда
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