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Велика Британія з квітня виділить 250 мільйонів фунтів кредитного ліміту для бізнесу в Україні

Неділя, 3 березня 2024, 15:40 - Економічна правда

Кредитний ліміт для приватного сектору України від британської фінансової установи British International Investment стане доступним з квітня.

Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

У British International Investment заявили про загальний ліміт до 250 мільйонів фунтів стерлінгів для фінансування приватного сектора в Україні. 

Ці кошти стануть доступні через платформу спільного інвестування через залучення партнерських фінансових організацій в Україні. 

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"Раніше British International Investment не було на мапі міжнародних фінансових інституцій, з якими працює Україна", — повідомила віце-прем'єр-міністр - міністра економіки Юлія Свириденко.

Економічна правда

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