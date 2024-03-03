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НБУ купив найбільшу кількість валюти на міжбанку з початку року

Неділя, 3 березня 2024, 12:24 - Економічна правда
 
Getty Images

Національний банк України за тиждень з 26 лютого по 1 березня купив майже 30 млн дол, що є найбільшим показником від початку 2024 року і продав 321 млн дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 26 лютого по 1 березня Нацбанк продав 320,9 млн дол, що на 327,9 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 29,6 млн дол, що на 28,63 млн дол більше, аніж тижнем раніше. 

Загалом від початку року Нацбанк продав 4,1 млрд дол, тоді як купив 47,9 млн дол. 

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Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Нагадаємо:

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За тиждень з 19.02, до 23.02 2024 року Національний банк продав 648,8 мільйона доларів, що є найвищим показником з початку 2024 року, а купив - 0,97 млн дол.

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