У Monobank стався технічний збій: роботу банку відновлено
Неділя, 3 березня 2024, 10:43 -
У Monobank відбувся технічний збій, над вирішенням якого вже працюють фахівці.
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський на своєму каналі у Telegram.
Про технічний збій було повідомлено о 10:31 3 березня.
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Доповнено:
В технічній підтримці монобанку зазначають, що спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку
Також повідомляють, що спостерігались проблеми з платежами та поповненнями.
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Об 11:53 Олег Гороховський повідомив, що проблема була вирішена.
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