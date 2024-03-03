У Monobank стався технічний збій: роботу банку відновлено

У Monobank відбувся технічний збій, над вирішенням якого вже працюють фахівці.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський на своєму каналі у Telegram.

Про технічний збій було повідомлено о 10:31 3 березня.

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Доповнено:

В технічній підтримці монобанку зазначають, що спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку

Також повідомляють, що спостерігались проблеми з платежами та поповненнями.

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Об 11:53 Олег Гороховський повідомив, що проблема була вирішена.