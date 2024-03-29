Уряд скасував застарілі вимоги до бізнесу щодо печаток

Кабінет Міністрів вніс зміни до понад півсотні застарілих актів та визнав такими, що втратили чинність 15 постанов; деякі з них були ухвалені ще за радянських часів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, з низки постанов Кабінету Міністрів виключили вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів державної влади, якщо така вимога не встановлена законом.

"Наприклад, за законом, використання печаток стало добровільним ще 10 років тому. Однак, у підзаконних актах відповідні вимоги залишалися. Сьогоднішнім рішенням Кабінет Міністрів України привів урядові акти у відповідність до закону. А також скасував фактично не діючі, застарілі рішення, деякі з яких були ухвалені ще за часів СРСР", – прокоментував рішення уряду заступник міністра економіки Олексій Соболев.

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У Мінекономіки нагадали, що раніше в рамках реформи дерегуляції Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності переглянула понад 1300 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 584 рекомендовано спростити, 456 – скасувати.

Економічна правда