Вимкнення опалення дозволить краще збалансувати енергосистему – Шмигаль

Завершення опалювального сезону дозволить краще збалансувати енергосистему України, проте пункти незламності продовжать працювати.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Через прийнятні погодні умови низка громад та міст вже ухвалили рішення про завершення опалювального сезону. Попри величезні виклики та загрози, ми пройшли його (опалювальний сезон – ЕП) успішно", – наголосив Шмигаль.

Вимкнення опалення, за його словами, дозволить краще збалансувати енергосистему.

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"Це ресурси, які ми зараз потребуємо і направимо на те, аби світло було в усіх українських родин. Ремонти не зупиняємо ні на хвилину. Продовжуємо підготовку. Посилюємо стійкість нашої енергетики. Починаємо накопичувати ресурси для наступної зими", – підкреслив глава уряду.

Водночас Шмигаль запевнив, що попри завершення опалювального сезону, пункти незламності продовжать працювати, "їх працює по країні більше 10 тисяч".

Прем’єр наголосив, що усі пункти мають бути доступні для людей повсякчас, саме для цього уряд схвалив постанову, яка унормує питання переведення їх роботи на постійну основу.

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Нагадаємо:

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що якщо вся місцева влада завершить опалювальний сезон до кінця поточного тижня, це дасть змогу заощадити близько 500 мільйонів кубометрів газу.