Apple планує у травні випустити нові моделі iPad – вперше за 18 місяців

bloomberg

Компанія Apple планує у травні випустити оновлені iPad, оновивши лінійку своїх планшетів уперше за 18 місяців.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що випуск зосередять на оновлених версіях iPad Pro та iPad Air.

При цьому моделі Pro отримають нові чіткіші OLED-дисплеї, а iPad Air вперше отримає 12,9-дюймовий екран.

Реклама:

"Цей крок знаменує собою кінець найдовшого періоду без нових моделей в історії iPad, який вперше був представлений співзасновником Apple Стівом Джобсом у 2010 році. З моменту останнього оновлення минуло близько 18 місяців - посуха, яка сприяла і без того млявому попиту на планшети.

Apple робить ставку на те, що нові моделі з більш швидкими чипами та оновленими аксесуарами можуть сприяти відродженню цієї категорії", - пише видання.

Після зростання під час пандемії продажі iPad падали в кожному з останніх двох фінансових років Apple.

Реклама:

Під час останнього святкового періоду, коли гаджети, як правило, були популярними подарунками, продажі впали ще на 25% у річному вимірі.

В Apple відмовились від коментарів.

За даними джерел агентства, Apple планувала випустити нові iPad до кінця березня або на початку квітня, але команда працювала над доопрацюванням програмного забезпечення. Екрани в останніх моделях також нових складних технологій виробництва, що також призвело до затримки.

Реліз на початку травня відбудеться приблизно за місяць до наступної великої події Apple. 10 червня компанія планує розпочати тижневу Всесвітню конференцію для розробників. Очікується, що там Apple представить оновлену стратегію штучного інтелекту, а також оновлення програмного забезпечення для iPhone, iPad, Apple Watch, Mac і гарнітури Vision Pro.

Економічна правда