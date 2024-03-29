НАБУ та САП завершили розслідування про заволодіння земель на Київщині: збитки - 1,8 мільярда

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування про незаконне заволодіння землями під Києвом та заподіянні понад 1,8 мільярда гривень збитків.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що у 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області, а також зв’язки з високопосадовцями у різних сферах, розробив схему заволодіння с/г землями, які перебували у постійному користуванні держпідприємств на території Київської області.

Для цього він залучив інших співучасників, які підшукували учасників АТО з правом на безоплатне отримання земельної ділянки.

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Правоохоронці встановили два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі держпідприємства "ДГ "Дмитрівка" у Фастові та близько 284 га держпідприємства "Пуща-Водиця" на околицях Києва.

Сукупна ринкова вартість цих ділянок на момент вчинення злочину становила понад 1,8 млрд грн.

Підозру отримали:

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колишній заступник керівника ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою" — організатор схеми;

два колишні посадовці ГУ Держгеокадастру в Київській області – виконавці злочину ;

дві фізичні особи, пов’язані з екскерівництвом Держгеокадастру – пособникам злочину.

Надалі кількість підозрюваних у цьому кримінальному провадженні зросла до 12 осіб.

На всі землі було накладено арешт і видано заборону на забудову та зміну цільового призначення, що дозволило зберегти їх для громади Київщини.

Організатор схеми також підозрюється у заволодінні 2,24 га лісу на березі Київського моря.

Економічна правда