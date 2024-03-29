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"Фармак" придбав польську фармкомпанію Symphar

П'ятниця, 29 березня 2024, 13:38 - Анастасія Жарикова

Міжнародний офіс української фармацевтичної компанії "Фармак" успішно завершив придбання польської фармацевтичної компанії Symphar, ставши власником її 100%.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Придбання Symphar є частиною реалізації стратегії міжнародної експансії "Фармак 2.0.: Від успіху локального до успіху глобального". Угода стала наступним кроком після придбань фармкомпаній торік у Чехії та Словаччині. 

"Вона збільшує частку ринку "Фармак" та зміцнює позицію у сегментах діабетології, нервової системи та жіночого здоров’я в ЄС", – зазначили в "Фармак".

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У компанії додали, що угода є результатом ретельної підготовки та оцінки різних варіантів на польському ринку. Придбаний бізнес повністю відповідає вимогам законодавства та високим етичним і корпоративним стандартам "Фармак". Закриття відбулося після виконання умов угоди та відповідних регуляторних процедур.

Symphar – польська фармацевтична маркетингова компанія з офісом у Варшаві, яка працює з понад 50 продуктами у галузях діабетології, гінекології, психіатрії та неврології. У 2023 році Symphar досягла доходу у понад 22 млн євро в результаті тривалого періоду стабільного та прибуткового зростання. Команда Symphar налічує 90 осіб.

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