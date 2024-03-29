Ціни на нафту завершили перший квартал зростанням на понад 10%

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Ціни на нафту Brent і WTI завершили перший квартал 2024 року впевненим зростанням, - на 13,6 та 16,1%.

Про це повідомляє enkorr.

Торги обома марками у п'ятницю не проводяться, оскільки біржі закрито у зв'язку зі Страсною п'ятницею. У березні Brent здорожчала на 4,6%, WTI – на 6,3%. У першому кварталі ціни зросли на 13,6% і 16,1%, згідно з даними Dow Jones Market. ‌​‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌​ ‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на закриття ринку в четвер збільшилася на 1,39 долара (1,6%), до 87,48 долара за барель.

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Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) здорожчали на 1,82 долара (2,2%), до 83,17 долара за барель.