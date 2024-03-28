США та Велика Британія розслідують криптовалютні транзакції Росії на 20 мільярдів доларів 

США та Велика Британія почали перевіряти криптовалютні транзакції на суму понад 20 мільярдів доларів, що пройшли через російську біржу.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

"США та Велика Британія перевіряють понад 20 мільярдів доларів криптовалютних транзакцій, які пройшли через російську віртуальну біржу, у рамках зусиль союзників по боротьбі з ухиленням від санкцій, які підтримують війну Володимира Путіна в Україні", – йдеться у повідомленні.

Платежі проходили через московську криптобіржу Garantex з використанням криптовалюти Tether, прив'язаної до долара.

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Зазначається, що ці перекази відбулися після того, як проти Garantex США та Велика Британія запровадили санкції – за підозрою у сприянні фінансовим злочинам та незаконним операціям у РФ.

"Адміністрація президента Джо Байдена намагається притиснути криптовалютні біржі, такі як Garantex, з перших днів війни. Транзакції на суму 20 мільярдів доларів будуть являти собою одне з найбільших порушень санкцій, впроваджених проти РФ з моменту початку війни", – пише Bloomberg.

Джерела агентства попередили, що розслідування тривають, і ще надто рано для висновків з огляду на складність та непрозорість транзакцій з криптовалютами.

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Раніше біржа Garantex заявляла, що прагне запобігти використанню своєї платформи для незаконної діяльності та активно співпрацювала з владою країн Європи та США, поки щодо неї не було запроваджено санкції.

Нагадаємо:

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції проти 13 юридичних та двох фізосіб, причетних до надання фінансових послуг і технологічного сектора російської економіки.







