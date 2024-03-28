Китай непрямо фінансує хуситів, купуючи нафту в Ірану – Politico

Китай непрямо допомагає Ірану фінансувати єменських хуситів, які блокують рух суден у Червоному морі, незаконно купуючи в нього нафту.

Про це пише Politico з посиланням західну розвідку.

"Китай непрямо допомагає Ірану перекрити судноплавство в Червоному морі, погіршуючи глобальні торговельні потоки і завдаючи шкоди власним інтересам в цьому процесі", - пише видання із посиланням на представників західних розвідок.

Підкреслюється, що Китай купує близько 90 відсотків іранської нафти, в тому числі нафту, яку продають сили "Кудс" - воєнізованого підрозділу Корпусу вартових ісламської революції, який відповідає за зовнішні військові операції Тегерана.

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"Кудс" тренує й фінансує іранських терористів по всьому Близькому Сходу, як-от "Хезболлу" в Лівані і єменських повстанців-хуситів.

"Хусити атакують міжнародні маршрути, і першою країною, яка від цього страждає, є сам Китай. Я не впевнений, що вони усвідомлюють, що рубають гілку, на якій сидять", - сказав один зі співрозмовників Politico.

Представник китайського уряду не відповів на прохання про коментар.

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Хоча хусити, як повідомлялось, пообіцяли не атакувати китайські кораблі, випустили кілька ракет на початку цього тижня по китайському судну Huang Pu. Корабель, який зареєстрований в Панамі, зазнав лише незначних пошкоджень. Невідомо, чи знали хусити про походження судна.

"Тим не менш, цей напад підкреслює, до якої міри незаконна закупівля Китаєм нафти почала приносити негативні наслідки.

Міжнародні санкції залишили іранський режим без грошей. Для фінансування своїх терористичних маріонеток він виділяє "Силам Кудса" щорічний обсяг нафти, яку угруповання продає за кордон через складну мережу підставних компаній - цю практику описували Politico та інші ЗМІ", - пише видання.

Більшість країн не чіпають іранську нафту, побоюючись наразитися на санкції, особливо ті, що накладені Вашингтоном у зв'язку з іранською програмою створення ядерної зброї.

Натомість Китай, який отримує близько 10 відсотків нафти з Ірану і виступає проти санкцій, роками отримує вигоду від ізоляції Ірану, що дозволяє китайським фірмам купувати нафту зі значною знижкою.

Однак ситуація в Червоному морі ускладнила цей розрахунок.

За даними німецького аналітичного центру Kiel Institute for the World Economy, з жовтня хусити атакували десятки кораблів в Аденській затоці і Червоному морі, що призвело до падіння судноплавства більш ніж на 60 відсотків. США і деякі європейські країни посилили свою військово-морську присутність у Червоному морі, але цього виявилося недостатньо для стримування нападів.

За даними розвідки, хусити здійснюють напади, використовуючи безпілотники і ракети, які їм постачає Іран.

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Економічна правда