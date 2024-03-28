Міністр агрополітики: Питання розблокування кордону з Польщею потребує додаткового часу

Міністр агрополітики України Микола Сольський прокоментував підсумки зустрічі у тристоронньому форматі "Україна-Польша-Євросоюз" з представниками профільних асоціацій, яка відбулась напередодні у Варшаві.

Його заяву наводить пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі обговорювалось, зокрема, питання розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи. Перемовини тривали понад 6 годин.

Сольський назвав переговори "складною, але відвертою розмовою між міністерствами та асоціаціями".

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"Важливо, що попередньо вже обговорили варіанти вирішення, які незабаром будуть озвучені. Водночас питання складне для всіх сторін і потребує додаткового часу. Дякую кожному з партнерів за особисте залучення у процес пошуку рішень", – зазначив він.

Водночас у Міністерстві агрополітики повідомили, що сьогодні другий день тривають переговори між Україною та Польщею щодо агроекспорту.

Українська сторона представила польським колегам аналіз свого експорту у Польщу та інші країни ЄС. А також зміни, які відбуваються в агроекспорті з початку повномасштабного вторгнення РФ, в тому числі завдяки роботі морського коридору.

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Сьогодні у Варшаві також проходять міжурядові консультації за участі прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска і очільника українського уряду Дениса Шмигаля, де спробують вирішити суперечливі питання у відносинах з сусідньою країною.

Напередодні переговорів Туска та Шмигаля віцепрем’єрка Ольга Стефанішина розповіла "ЄП", що Україна станом на сьогодні не має діалогу з Польщею стосовно розблокування кордону.

Раніше Туск висловив сподівання, що польська та українська сторони досягнуть домовленості щодо сільськогосподарських питань до зустрічі урядів у Варшаві, але цього не сталося.

Європейська правда.