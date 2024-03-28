Сервіс доставки Meest Shopping почав партнерство з криптобіржею Binance

Сервіс доставки покупок із зарубіжних онлайн-магазинів Meest Shopping розпочинає партнерство з найбільшою криптовалютною біржею Binance.

Про це повідомила пресслужба поштового оператора Meest.

"Партнерство з Binance відкриває для Meest Shopping нові можливості з розвитку технологічних процесів. Компанія щодня шукає нові способи зробити доставку доступною та комфортною - і співпраця з лідерами інших індустрій лише вдосконалює та прискорює цей процес", - йдеться в повідомленні логістичного оператора.

З нагоди партнерства клієнти служби доставки можуть отримати бонусні кошти на рахунку Binance.

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У Binance додали, що партнерство з Meest Shopping демонструє відкритість традиційної індустрії до криптовалют, пропонуючи ідею використання криптовалюти як додаткового інструменту в програмах лояльності.

Економічна правда