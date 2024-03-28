У Німеччині розслідують причетність співробітників Siemens до порушення кримських санкцій
Слідчі прокуратури Гамбурга хочуть притягнути до відповідальності співробітників концерну Siemens, які свідомо постачали газові турбіни до Криму попри ембарго після анексії півострова Росіїю в 2014 році.
Про це повідомляє Wirtschaftswoche, передає Укрінформ.
Наразі прокуратура висунула обвинувачення п'ятьом чоловікам, причетним до незаконного постачання газових турбін Siemens до Криму в 2017 році, серед них і нинішній співробітник Siemens.
Загалом четверо німців і один швейцарець сприяли продажу чотирьох газових турбін російській держкомпанії, знаючи, що вони зрештою опиняться в Криму, який був анексований Росією у 2014 році, що є порушенням ембарго.
За даними прокуратури, турбіни вартістю 111 мільйонів євро були вивезені до Санкт-Петербурга через порт Гамбурга в період з листопада 2015 року по січень 2016 року. Замість того, щоб встановити їх на півдні Росії, як було домовлено, російський замовник Siemens встановив їх на двох нових електростанціях у Севастополі та Сімферополі, які забезпечують енергопостачання окупованого Криму. обвинувачені знали, куди саме призначались турбіни.
Підрозділ Siemens Gas Turbine Technologies, спільне підприємство з російськими "Силовими машинами", було додано до Siemens Energy під час поділу Siemens у 2020 році та продано наприкінці 2022 року після нападу Росії на Україну.
Siemens, і Siemens Energy відповіли, що вважають себе жертвою свого російського клієнта "Технопромекспорт" (ТПЕ), але співпрацюють зі слідчими. Натомість п'ятеро обвинувачених заперечують звинувачення.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що російська структура Siemens AG ТОВ "Системс" (колишнє ТОВ "Сіменс") планувала у лютому 2024 року ініціювати процедуру добровільної ліквідації.