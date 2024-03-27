Більшість українців проти стягнення податкового боргу без рішення суду – дослідження

CASE Україна

Близько 75,3% українців не підтримують ідею Міністерства фінансів України надати право податковим органам стягувати податкові борги без рішення суду.

Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології, зробленого на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

Підтримують у той чи інший спосіб пропозицію Мінфіну лише 20,6% респондентів. При цьому довіра суспільства до податкової гірша ніж до судів: 48% українців надають перевагу судам у стягненні податкового боргу, у той час, як податковими органами довіряє лише 21,3%.

Case Україна

Як повідомлялося, Національна стратегія доходів на 2024-2030 роки, яку підготувало Міністерство фінансів України, пропонує надати можливості погашення (стягнення) податкового боргу за рішенням керівника податкового органу без рішення суду.

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Дослідження проводилось з 5 лютого по 4 березня 2024 року. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2008 респондентів у віці 18 років і старше. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року та громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки не перевищує 2.4%.

Нагадаємо:

Близько 63,3% українців не підтримують ідею Міністерства фінансів України надати доступ податковим органам до банківської таємниці без рішення суду. Підтримують у той чи інший спосіб пропозицію Мінфіну лише 30% респондентів.

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