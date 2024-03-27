Акції H&M зросли майже на 14% після сильного квартального звіту

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Акції шведського ритейлера одягу H&M на біржі в Стокгольмі підскочили на 13,83% після cильного фінансового звіту за перший квартал.

Про це пише СNBC.

Операційний прибуток зріс до 2,08 млрд шведських крон (196 млн доларів) порівняно з прогнозом в 1,43 млрд крон в опитуванні аналітиків LSEG, раніше відомої як Refinitiv. Операційна маржа компанії зросла до 3,9% з 1,3%.

Чисті продажі впали в річному вимірі в першому кварталі до 53,7 млрд крон з 54,9 млрд крон.

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H&M раніше оголосила про фокус на прибутковості на тлі зростаючої конкуренції з боку власника Zara, компанії Inditex, та китайських ритейлерів, таких як Shein.

У першому кварталі H&M продовжив рух у правильному напрямку, заявив гендиректор ритейлера Даніель Ервер. Він відзначив значний ріст операційного прибутку, скорочення запасів товарів на складах на 7% і збереження сильного горшового потоку.

За словами Ервера, H&M повністю зосереджений на зростанні прибутковості в майбутньому, а високий валовий прибуток дасть змогу розширити пропозицію для клієнтів і забезпечити краще співвідношення ціни та якості.

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Як зазначає Bloomberg, квартальний звіт H&M - перший для Ервера, який став гендиректором ритейлера в січні після того, як цю посаду залишила Хелена Хелмерссон.

Тепер на ньому лежить відповідальність прискорити відновлення компанії, яка намагається скоротити запаси продукції на складах і досягти двозначної рентабельності до кінця 2024 року, пише агентство.

Нагадаємо:

Акції іспанської компанії з виробництва одягу Inditex, яка володіє брендом Zara, зросли до історичного максимуму після того, як компанія прозвітувала про рекордне зростання виручки за підсумками 2023 року.

Економічна правда