Поляки продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні

"Останні дні польські фермери блокують лише три напрямки. Раніше вони здійснювали свої дії на шести. Надалі три напрямки - "Краківець", "Шегині", "Устилуг" - розблокували і відмовилися від своїх дій. Зараз є інтенсивний рух в обох напрямках як в бік України, так й в бік Польщі. Продовжують вони блокувати "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів"", - розповів він.

На пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" фермери не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу. По напрямку пункту пропуску "Угринів" польські фермери планують пропускати по одній вантажівці в бік Польщі й по три вантажівки кожні шість годин в бік України.

Реклама: