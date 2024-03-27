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Поляки продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні

Середа, 27 березня 2024, 15:51 - Артур Крижний

Польські фермери продовжують блокувати три пункти пропуску. Мова йде про "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів".

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Останні дні польські фермери блокують лише три напрямки. Раніше вони здійснювали свої дії на шести. Надалі три напрямки - "Краківець", "Шегині", "Устилуг" - розблокували і відмовилися від своїх дій. Зараз є інтенсивний рух в обох напрямках як в бік України, так й в бік Польщі. Продовжують вони блокувати "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів"", - розповів він.

На пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" фермери не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу. По напрямку пункту пропуску "Угринів" польські фермери планують пропускати по одній вантажівці в бік Польщі й по три вантажівки кожні шість годин в бік України.

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ДПСУ Польща
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Економічна правда
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