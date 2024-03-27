Київстар виділяє 50 мільйонів гривень на мобільні системи зв’язку для ППО

Київстар виділяє фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" 50 мільйонів гривень у межах спільної ініціативи "Нам тут жити: мобільні системи зв’язку для ППО". Кошти будуть направлені на комплексні апаратні зв’язку для Повітряного командування "Південь".

Мета проєкту – забезпечити захисників десятьма комплексними апаратними зв’язку та необхідним обладнанням загальною вартістю 65 мільйонів гривень.

"Київстар продовжує системно підтримувати суспільство та наших захисників. Розуміючи критичне значення зв’язку, ми вирішили підтримати Повітряні сили надійним обладнанням, що забезпечує зв’язок в їх роботі. Внесок компанії є першою частиною допомоги з анонсованих 100 мільйонів гривень для ЗСУ після кібератаки", – зазначив Олександр Комаров, генеральний директор Київстар.

Проєкт можуть підтримати абоненти мобільного оператора, підключивши Суперсилу "Допомога ЗСУ", і таким чином до 50 гривень із тарифного плану будуть спрямовані на зміцнення Повітряних сил уже з 1 квітня. Абоненти контрактної форми підключення та усі небайдужі можуть зробити внесок на рахунок проєкту.

Комплексні апаратні зв’язку (КАЗ) — це спеціально обладнані повнопривідні вантажівки, розроблені Фондом і військовими Протиповітряної оборони, завдяки яким відбувається координація роботи й організація звʼязку між підрозділами ППО. Їх можна використовувати як командно-штабні машини, що приймають інформацію про небезпеку з повітря і за лічені секунди передають її у бойові підрозділи, котрі знищують ворожі цілі.

Кожна вантажівка має три повноцінних робочих місця й обладнана системами захищеного звʼязку, комп’ютерами зі спеціальним програмним забезпеченням, моніторами, кабелями, маршрутизаторами, комутаторами.

"Комплексні апаратні звʼязку, які ми разом із Київстар передамо Повітряному командуванню "Південь", будуть застосовуватися підрозділами, зокрема, як командно-штабні машини. КАЗи мають все необхідне для забезпечення безперебійного звʼязку у підрозділах ППО, що прикривають небо Херсонщини, Одещини, Миколаївщини, а також частково небо у Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях", — сказав заступник директора Фонду "Повернись живим" Олег Карпенко.

Проєкт триватиме до досягнення цільової суми збору розміром 65 мільйонів гривень. Детальніша інформація на сторінці проєкту.