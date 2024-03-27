ЄС готується до зими без російського газу: країни Центральної Європи шукають альтернативи

Європейський Союз матиме достатні запаси газу наступної зими, а країни Центральної Європи, які досі закуповують російський трубопровідний газ, працюють над альтернативними джерелами імпорту на випадок припинення транзиту через Україну з січня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на газ в Європі впали до рівня, який спостерігався до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, досягнувши трирічного мінімуму в лютому, оскільки тепла погода та високе виробництво електроенергії з відновлюваних джерел знизили попит на газ і зменшили необхідність вилучення його зі сховищ.

Однак термін дії угоди, підписаної у 2019 році між українським НАК "Нафтогаз" та російським "Газпромом", яка дозволяє російському газу надходити через Україну, закінчується наприкінці року, що викликає нові побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні газу до Європи.

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За даними Gas Infrastructure Europe, за кілька днів до завершення зимового газового сезону в Європі, який закінчується 31 березня, газові сховища Європи заповнені на 59% – це рекордний показник для цього часу року.

"Європа знаходиться на шляху до чергового рекордного показника запасів на початок літа, і схоже, що континент знову зможе рано заповнити свої сховища (наступної зими)", - заявив керівник відділу європейського газу та глобального СПГ у консалтинговій компанії Energy Aspects Джеймс Ведделл.

Згідно з директивами ЄС, встановленими після вторгнення Росії в Україну, газові сховища Європи повинні бути заповнені на 90% до 1 листопада.

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Запаси газу в сховищах, як правило, становлять близько чверті зимового споживання газу в Європі, де він є основним паливом для опалення, а високі запаси повинні забезпечити Європу достатньою кількістю газу наступної зими та уникнути значних цінових шоків.

Найбільш вразливими країнами ЄС є Австрія та Словаччина, оскільки вони досі імпортують значну частину свого газу з Росії через Україну, але навіть вони заявляють, що працюють над новими джерелами постачання, щоб обмежити вплив, якщо постачання буде припинено.

У 2024 році "Газпром" зазвичай постачав близько 40 мільйонів кубометрів газу на добу транзитними маршрутами через Україну, що за умови збереження становило б річну норму в 14 мільярдів кубометрів, або приблизно 3,5% від загального попиту ЄС.

Приблизно половина цього газу надходить до Австрії трубопроводами через Україну, а потім до Словаччини. Австрійська енергетична компанія OMV заявила, що вона підготувалася до сценаріїв, за яких постачання російського газу буде перервано.

Словацька SPP, яка також отримує російський газ через Україну, заявила, що постійно оцінює розвиток газового ринку та наявні варіанти.