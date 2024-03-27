Україна отримала від БРРЄ 100 мільйонів євро кредиту на компенсації за знищене майно

Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) затвердила проект "НОМЕ. Компенсація за знищене майно" та надала Україні 100 мільйонів євро кредиту на його втілення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку механізму прямої допомоги, завдяки якому кінцеві бенефіціари, зокрема учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій і терористичних атак РФ житло у вигляді сертифікатів на придбання житла. Проєкт реалізовуватиметься по всій території України", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні наголосили, що житловий сектор залишається одним із найпостраждаліших унаслідок воєнних дій. Загальний збиток оцінюється у 50 млрд дол.

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"У рамках проєкту передбачено надання компенсації за понад 2 тис. житлових сертифікатів, що надасть змогу близько 5,7 тис. українцям отримати компенсацію за знищене житло", - зазначила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Реалізовуватимуть проєкт HOME у межах закону "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України" та за допомогою програми "єВідновлення".

"Це надасть змогу громадянам подавати запити та отримувати сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. Після автоматизованої перевірки заяву на отримання сертифіката опрацьовуватиме та схвалюватиме спеціальна Державна комісія з компенсації. Весь перебіг розгляду заяви можна буде бачити в мобільному застосунку "Дія", - зазначено на сайті Мінфіну.

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Моніторинг використання кредитних коштів БРСЄ за цим проєктом здійснюватиме Мінвідновлення, зокрема за допомогою Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, що дає змогу відслідковувати детальні дані щодо поданих заяв та кількості заяв у розрізі областей.

Нагадуємо:

У червні 2023 року Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ).