Samsung Pay припинить роботу з російськими картками "Мір"

РБК

Платіжна система для мобільних пристроїв Samsung Pay припинить роботу з картками російської платіжної системи "Мір".

Про це повідомляється на сайті компанії.

"З 3 квітня 2024 року додавання та використання карток "Мір" у Samsung Pay буде недоступне", - написано в заяві.

Усі картки, прив’язані до Samsung Pay будуть автоматично відв'язані 3 квітня.

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Нагадуємо:

Картки російської платіжної системи "Мір" перестануть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня 2024 року.

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