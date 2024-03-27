"Темп" не лише у виробництві бронезахисту, а й у підтримці економіки України

Як пише Цензор.Нет, "Темп-3000" - компанія, яка прагне підсилити технологічний суверенітет України та буде сприяти розвитку національних воєнних здібностей.

Секрет якості бронежилетів українського виробництва - це винятково внутрішні ресурси. Використовуючи власні джерела сировини, є гарантія, що кожна деталь продукту має високий ступінь чистоти та відповідає всім стандартам безпеки.

Про підприємство позитивно відгукнувся телеграм-канал Bochkala_WAR, зазначивши, що "Темп-3000" є офіційним постачальником продукції для потреб Збройних Сил України. Це бренд, який майже від А до Я створює продукцію винятково з української сировини та практично не потребує допомоги західних партнерів. Локалізація підприємства фіксується у 90% самостійного виготовлення продукції.

З переваг виробництва визначається не лише якість продукції, а й активна стабільна підтримка української економіки. А саме залучення держави до процедур публічних закупівель для потреб оборони вітчизняних виробників, додаткові замовлення від держави для багатьох українських підприємств дозволяють їм не зупинитись в умовах війни. До цього ж списку також входять тисячі робочих місць, які створені та збережені завдяки локалізації – це сімʼї, які не виїхали за кордон і стали основою економічної міцності України у цей складний період.

Завдяки активній роботі, до 40% витрачених на закупівлі з локалізацією коштів повертаються у держбюджет (у вигляді сплачених податків, зборів, виплаченої працівникам заробітної плати тощо) і допомагають фінансуванню Збройних Сил України, а зростання відсотка та розширення локалізації при публічних закупівлях є поштовхом для інвестицій у розвиток як окремих підприємств, так і цілих галузей промисловості.

Зазначимо, що "Темп-3000" володіє унікальними авторськими українськими технологіями, має ексклюзивні розробки, які підвищують рівень захисту. Вони виготовляють продукт від самого початку (нитки) повністю до його завершення (з фарбуванням у камуфляж).

Це найбільша компанія за виробничою потужністю у Європі. Виробництво постійно вдосконалюється, йде у ногу з часом та вивчає нові засоби ураження новими боєприпасами, які використовує російська армія. Все проводиться для того, щоб посилити варіанти бронезахисту, а кожна керамічна плита проходить перевірку.

Виробництво вітчизняної продукції є одним із чинників, які крутять колесо економіки країни. Це не лише захист людини, до якої він потрапить, а ще й активується економічна підтримка.

До того ж, компанія не лише податками допомагає країні, а й створює робочі місця, інвестує у розвиток військової галузі виробництва, а також підтримує місцевих українських постачальників сировини.

Бронежилети, виготовлені в Україні, не лише гарантують безпеку, але й виявляють підтримку та розвиток внутрішнього промислового потенціалу. Завдяки власним технологіям та використанню місцевих ресурсів, українські бронежилети славляться своєю якістю, що символізує силу та прогрес нації.