Посли ЄС знову спробують домовитись про торгівлю з Україною: розглядають компроміс

У середу посли ЄС знову спробують схвалити продовження угоди про безмитну торгівлю з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Це буде вже третя зустріч представників країн ЄС після того, як тиждень тому з Європарламентом було попередньо узгоджено компроміс, який потім відхилили через спротив групи країн на чолі з Польщею та Францією.

Варшава та Париж за підтримки групи сусідніх з Україною країн при розрахунку обсягу квот на українську сільськогосподарську продукцію прагнули включити 2021 рік, коли обсяг українського агроімпорту був нижчим.

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За даними RMF FM, наразі проєкт домовленості передбачає, що середній показник вираховується за 2022-2023 роки, коли український імпорт вже був вищим.

Як стало відомо польській радіостанції від джерел, зараз розглядають компроміс, який передбачає замість усього 2021 року включити у розрахунок лише пів року, починаючи з червня.Такий компроміс означав би часткове скорочення надходження українського продовольства.

Франція та Польща також досі намагаються застосувати кількісні обмеження щодо української пшениці, які наразі стосуються лише цукру та яєць, а після компромісу з Європарламентом – також птиці, круп, вівса та меду.

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Франція прагне включити і ячмінь до списку. Однак, за даними радіостанції, їй буде дуже важко цього досягти. Міністр сільського господарства Бельгії Девід Кларінваль дав зрозуміти у вівторок, що згоди від країн Європейського Союзу на це не було.

"Бельгійці дуже неохоче йдуть на поступки, оскільки внесення змін означатиме подальші переговори з Європарламентом і дуже стислий календар для затвердження угоди, яка має набути чинності 6 червня ще на один рік. Це все перевертає з ніг на голову", – повідомило джерело у ЄС.

У понеділок посли ЄС обговорювали оновлення і продовження дії угоди, але не затвердили її. Бельгійське головування відклало затвердження угоди на середу, оскільки багато країн не визначилися з позицією.

Минулої середи посли теж не змогли затвердити угоду, оскільки узгоджений з Європарламентом текст Польща та Франція вважають недостатнім.

Європейська правда