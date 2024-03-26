"Укрзалізниця" цьогоріч збільшить бюджет держзакупівель до 65 мільярдів

У 2024 році "Укрзалізниця" планує збільшити бюджет держзакупівель до 65 млрд грн, зокрема завдяки реалізації інфраструктурних проєктів.

Про це заявив голова правління УЗ Євген Лященко на "Дні постачальника-2024" у вівторок у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

"За два роки у нас понад 80 млрд грн був бюджет закупівель... І цього року, 2024 року, ми плануємо збільшити цю цифру, збільшуємо... Наша мета - 65 млрд грн", - сказав Лященко.

За його словами, обсяг держзакупівель залежатиме від реалізованих УЗ проєктів, зокрема й інфраструктурних.

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"Не лише переходи в Євросоюз (сухопутні залізничні переходи - ред.), а також великий внесок зробили в структурі збільшення інфраструктури до Дунайських портів, зараз ми працюємо над збільшенням можливості транспортування до портів Великої Одеси - Чорноморських портів", - сказав голова УЗ.

У компанії додали, що у 2023 році, зокрема, було оголошено закупівлі на 11 тисяч лотів на 56 млрд грн. Підписано договори на 47 млрд грн. Кількість учасників тендерів становила 5,28 тисяч. Середній рівень конкуренції - 1,53.

При цьому у 2021 році обсяг держзакупівель УЗ становив 34 млрд грн (3,55 тис учасників), у 2022 році - 35 млрд грн (2,27 тис учасників).

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Економічна правда