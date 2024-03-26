Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести

Угорщина не планує відновлювати заборону на імпорт меду з України, попри протести місцевих виробників, які стверджують, що дешевий український мед знижує ціни та загрожує їхньому бізнесу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана минулого року запровадив заборону на імпорт 24 сільськогосподарських продуктів з України, включаючи зернові, свинину та мед. 19 лютого було скасовано заборону на імпорт меду, що спричинило протести близько 22 000 угорських бджолярів.

Міністр сільського господарства Іштван Надь заявив Reuters, що односторонні заборони на імпорт не мають позитивного впливу на місцевий ринок. Оптові ціни на мед не зросли настільки, як сподівалися місцеві фермери. Натомість, ці обмеження завдали шкоди компаніям, які упаковують та експортують мед до ЄС.

Реклама:

Він зазначив, що експортерам меду потрібен український мед, оскільки інакше вони не зможуть виконати своїх договірних зобов'язань.

"Оскільки закриття кордонів (заборона) більше не могло підтримати інтереси угорських бджолярів, оскільки не мало відчутного впливу, ми не хотіли створювати ще більших проблем... саме тому нам довелося знову відкрити наш ринок", - сказав Надь.

На запитання, чи розглядатиме уряд повторне введення заборони на імпорт, він відповів: "Ні, оскільки це не має ефекту".

Реклама:

За даними Європейської комісії, більшість імпорту меду до ЄС надходить з Китаю та України. Частка українського імпорту становила 25% від загального імпорту меду до ЄС у січні-серпні 2023 року.