За тиждень українці отримали кредитів на купівлю житла на майже 350 мільйонів

За минулий тиждень було видано 211 кредитів у рамках програми "єОселя" на загальну суму 345 млн грн.

Про це йдеться на урядовім порталі.

За минулий тиждень видано 211 кредитів на загальну суму 345 млн грн. Зазначається, що серед отримувачів - 113 військовослужбовців та силовиків, 13 педагогів, 16 медиків, 4 науковці, 54 родини без власного житла, 6 ВПО та 5 ветеранів.

Загалом з моменту старту програми "єОселя" 8 371 родина отримала кредити на суму понад 12,8 млрд грн.

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