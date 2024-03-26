Кабмін схвалив відновлення середньострокового планування для місцевих бюджетів

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який спрямований на вдосконалення бюджетного планування на місцевому рівні.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

"Цей крок має на меті відновлення середньострокового планування та адаптацію бюджетних норм у відповідність до актуальних потреб громад і викликів, з якими стикається країна", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що основні положення документа зосереджені на відновленні середньострокового планування бюджетів громад, підтримці регіонів, що відновлюються після руйнувань та окупації, а також на розширенні можливостей місцевих громад залучати фінансування через запозичення та гарантії.

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Такі зміни спрямовані на підвищення ефективності управління місцевими фінансами, стабілізацію економічного розвитку на місцевому рівні та посилення соціальної підтримки громадян, додали в міністерстві.

Економічна правда