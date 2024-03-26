Стартап Canva купив творчу платформу Affinity, щоб кинути виклик Adobe

Bloomberg

Онлайн-платформа для дизайну Canva придбала набір програм для дизайнерів Affinity, позиціонуючи себе як претендента на лідерство Adobe в індустрії цифрового дизайну.

Про це пише The Verge.

Угода дає Canva право власності на Affinity Designer, Photo і Publisher - три популярні програми для Windows, Mac і iPad, які надають функції, подібні до програм Adobe Illustrator, Photoshop і InDesign відповідно.

Сума угоди не розголошується, але Bloomberg повідомляє, що вона оцінюється в "кілька сотень мільйонів фунтів стерлінгів".

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"Придбання має сенс, оскільки австралійська компанія намагається залучити більше креативних професіоналів. Станом на січень цього року Canva мала близько 170 мільйонів користувачів щомісяця по всьому світу.

Це значна кількість людей, які, як пише The Verge, ймовірно, не використовують аналогічне програмне забезпечення Adobe. Проте, на відміну від Adobe, у Canva немає власних застосунків для дизайну, орієнтованих на професіоналів: ілюстраторів, фотографів та відеоредакторів", - пише видання.

За словами Canva, додатками Affinity користуються понад три мільйони користувачів у світі.

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"Це лише частина користувацької бази Adobe, але не варто недооцінювати Affinity. Рішення зробити додатки Affinity одноразовою покупкою без постійної плати за підписку забезпечило їм лояльну фан-базу, особливо серед творчих людей, які активно шукають альтернативи екосистемі дизайну Adobe, що базується на підписці", - додає видання.

В інтерв'ю Sydney Morning Herald співзасновник Canva Кемерон Адамс сказав, що додатки Affinity залишаться окремими від платформи Canva, але з часом слід очікувати невеликої інтеграції.

"З приєднанням Affinity та її 90 співробітників у Великій Британії у Canva з'явилося більше можливостей конкурувати з Adobe на більш широкому ринку програмного забезпечення для творчості.

А зважаючи на те, наскільки привабливою для креативників вже є платформа Canva, орієнтована на простоту, у неї є реальний шанс переманити професіоналів, яким набридло набивати кишені Adobe", - резюмує The Verge.

Економічна правда