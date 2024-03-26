В Одесі та районі без електрики залишаються понад 20 тисяч споживачів

В Одесі та Одеському районі після атаки на енергетичні об’єкти без електропостачання залишаються 23 тисячі споживачів.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Станом на 13:30 в Одесі та районі застосовуються стабілізаційні графіки відключення. Зараз без електропостачання 23 тисячі абонентів", - йдеться в повідомленні.

За словами Кіпера, внаслідок сильного вітру тимчасово відключені від електропостачання 62 населені пункти (19 тисяч абонентів).