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В Одесі та районі без електрики залишаються понад 20 тисяч споживачів

Вівторок, 26 березня 2024, 15:11 - Артур Крижний
В Одесі та Одеському районі після атаки на енергетичні об’єкти без електропостачання залишаються 23 тисячі споживачів.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Станом на 13:30 в Одесі та районі застосовуються стабілізаційні графіки відключення. Зараз без електропостачання 23 тисячі абонентів", - йдеться в повідомленні.

За словами Кіпера, внаслідок сильного вітру тимчасово відключені від електропостачання 62 населені пункти (19 тисяч абонентів).

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Одеса електроенергія
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Економічна правда
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