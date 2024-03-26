Фонд гарантування цього тижня продає активи банків-банкрутів на майже 3 мільярди

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня виставляє на продаж активи 12 банків, що ліквідуються, на загальну суму 2,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Цього тижня (25-29 березня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 12 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 2 853,9 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Із них на суму 2,5 млрд грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 165,4 млн грн - об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 135,1 млн грн.