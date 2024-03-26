Залізничну лінію на Полтавщині намагались підірвати диверсанти

Правоохоронці запобігли російській диверсії на "Укрзалізниці".

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генпрокурора

Деталі: У Полтавській області зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України.

Для вчинення диверсії вони заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та під залізничну релейну шафу ліній електропередач.

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У подальшому зловмисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування, зазначають в СБУ. Фігурантів затримали прямо на місці події.

У разі вчинення підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ.

У затриманих вилучили мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором – кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ РФ, чию особу СБУ вже встановила.

За даними української спецслужби, представник ФСБ поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак росіян на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня 2024 року.

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За даними слідства, ворожими поплічниками виявились жителі Київської та Харківської областей.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру в диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, зазначають в ОГП.

Українська правда