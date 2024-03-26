Ціни на нафту трохи знизилися через наслідки атак по російських НПЗ

Ціни на нафту майже не змінилися у вівторок після зростання напередодні. Інвестори по-різному оцінюють вплив втрати російських нафтопереробних потужностей через нещодавні українські удари. Водночас, легке послаблення долара США трохи підтримало ціни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціна нафти Brent знизилась на 6 центів до 86,69 доларів за барель, а ф'ючерси на нафту WTI впали на 4 центи до 81,91 долара за барель.

Попереднього дня ціни на Brent зросли на 1,5%, а WTI - на 1,6% після того, як російський уряд наказав компаніям скоротити видобуток у другому кварталі, щоб досягти показника 9 мільйонів барелів на день відповідно до зобов'язань перед споживацькою групою ОПЕК+.

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Росія, один із трьох найбільших світових виробників нафти та найбільших експортерів нафтопродуктів, також стикається з наслідками нещодавніх українських атак на свої нафтопереробні заводи. Аналітики Goldman Sachs заявили, що ці напади вивели з ладу близько 900 000 барелів на добу потужностей, можливо, на тижні, а в деяких випадках навіть назавжди.

"Вплив порушень на переробку нафти на ціни нафти є неоднозначним: зниження попиту з боку нафтопереробних заводів має негативний вплив, а потенційне скорочення російського експорту нафти - позитивний", - зазначили аналітики у своїй нотатці.

Після атаки українського безпілотника у суботу російська нафтовидобувна компанія "Роснефть" зупинила установку потужністю 70 000 барелів на добу на своєму Куйбишевському нафтопереробному заводі у Самарі.

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Наслідки цих атак та скорочення видобутку в Росії залишаються неясними, проте легке послаблення долара США з попередньої сесії дещо підтримало ціни на нафту.