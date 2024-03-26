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"Газпром" викуповує активи Shell в "Сахалін-2" за 1 мільярд доларів

Вівторок, 26 березня 2024, 10:22 - Ігор Пилипів

Підконтрольна "Газпрому" компанія "Сахалінський проєкт" придбала 27,45% акцій в оператора проєкту "Сахалін-2", які раніше належали Shell, приблизно за 1 млрд дол.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що раніше відповідна частка Sakhalin Energy належала британсько-нідерландській компанії Shell, а купити її планував "Новатек".

Однак російський уряд без пояснень офіційно скасував своє розпорядження річної давності про продаж пакета акцій конкуренту "Газпрому" "Новатеку".

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"Російський уряд заявив пізно в понеділок, що 27,5% акцій Sakhalin Energy планується продати компанії під назвою Sakhalin Project за 94,8 млрд рублів (1,02 млрд дол).

Ще у 2022 році представники Shell стверджували, що існує ризик, що Росія націоналізує іноземні активи, оскільки правитель Путін неодноразово заявляв, що Москва помститься США і їхнім союзникам за замороження російських активів та інші санкції.

У червні 2022 року компанія-оператор "Сахалін-2" указом правителя була перетворена в російську структуру.

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Потім Shell, а також Mitsui і Mitsubishi попросили залишити свої частки, якщо вони цього хочуть.

Економічна правда.

Газпром Shell
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