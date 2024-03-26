"Газпром" викуповує активи Shell в "Сахалін-2" за 1 мільярд доларів
Підконтрольна "Газпрому" компанія "Сахалінський проєкт" придбала 27,45% акцій в оператора проєкту "Сахалін-2", які раніше належали Shell, приблизно за 1 млрд дол.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що раніше відповідна частка Sakhalin Energy належала британсько-нідерландській компанії Shell, а купити її планував "Новатек".
Однак російський уряд без пояснень офіційно скасував своє розпорядження річної давності про продаж пакета акцій конкуренту "Газпрому" "Новатеку".
"Російський уряд заявив пізно в понеділок, що 27,5% акцій Sakhalin Energy планується продати компанії під назвою Sakhalin Project за 94,8 млрд рублів (1,02 млрд дол).
Ще у 2022 році представники Shell стверджували, що існує ризик, що Росія націоналізує іноземні активи, оскільки правитель Путін неодноразово заявляв, що Москва помститься США і їхнім союзникам за замороження російських активів та інші санкції.
У червні 2022 року компанія-оператор "Сахалін-2" указом правителя була перетворена в російську структуру.
Потім Shell, а також Mitsui і Mitsubishi попросили залишити свої частки, якщо вони цього хочуть.
Економічна правда.