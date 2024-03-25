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На Хмельниччині можуть перейти до погодинних графіків відключення світла

Понеділок, 25 березня 2024, 21:26 - Олексій Павлиш

У Хмельницькій області станом на вечір 25 березня енергетики фіксують суттєвий зріст навантаження на електромережі - якщо обсяг споживання споживачами не зменшиться, будуть запроваджені мережеві обмеження.

Про це повідомили в АТ "Хмельницькобленерго".

"Щоб споживачі могли зорієнтуватися і планувати свою діяльність, відключення відбуватимуться за чергами погодинних відключень та за таким графіком.

Тобто, відключатиметься одна черга зранку, з 07:00 до 11:00 та одна ввечері, з 17:30 до 21:30, виключно в періоди максимального навантаження", - йдеться у повідомленні.

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У компанії підкреслили, що енергетики постійно відслідковують рівень навантаження на електромережі, і відключатимуть тільки за потреби, аби уникнути технологічних пошкоджень обладнання.

 
Хмельницькобленерго

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Економічна правда

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енергетика електроенергія Хмельницький
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