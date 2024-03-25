Всі розділи
Укр / Рус

Сума вкладів фізичних осіб за лютий зросла на понад 13 мільярдів

Понеділок, 25 березня 2024, 17:57 - Артур Крижний
Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України за лютий 2024 року зросла на 13,1 млрд грн і станом на 1 березня становить 1,208 трлн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Станом на 1 березня 2024 року із загальної суми вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) вклади у національній валюті становили 780,8 млрд грн, а в іноземній валюті – 427,3 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 133,9 млрд грн (11,1% від загальної суми вкладів). 

Реклама:
ФГВФО
Реклама:
Матеріали за темою
Фонд гарантування виставляє на аукціон пул іпотечних кредитів трьох банків 7 березня 2024, 16:50
Фонд гарантування провів 27 аукціонів з продажу банківських активів на майже 180 мільйонів 6 березня 2024, 11:40
Не лише гарантування вкладів, а й 45 мільярдів державі 28 лютого 2024, 17:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті