Сума вкладів фізичних осіб за лютий зросла на понад 13 мільярдів
Понеділок, 25 березня 2024, 17:57 -
Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України за лютий 2024 року зросла на 13,1 млрд грн і станом на 1 березня становить 1,208 трлн грн.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Станом на 1 березня 2024 року із загальної суми вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) вклади у національній валюті становили 780,8 млрд грн, а в іноземній валюті – 427,3 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 133,9 млрд грн (11,1% від загальної суми вкладів).
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