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За тиждень підприємці отримали кредитів на суму понад 2 мільярди

Понеділок, 25 березня 2024, 16:44 - Артур Крижний

За минулий тиждень у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 600 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн, з яких  450 кредитів – від банків державного сектору економіки на 1,1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 5116 кредитів на загальну суму 20,24 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 3731 кредитів на 10,15 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 49 258 доступних кредитів на загальну суму 197,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 36 765 кредитів на 100,5 млрд грн), з яких станом на 25 березня поточного року:

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  • 15,57 млрд грн – на інвестиційні цілі;
  • 55,61 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;
  • 36,88 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 11,25 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 57,44 млрд грн – на антивоєнні цілі;
  • 7,88 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 84 080 кредитних договорів на загальну суму 287,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 57 241 договір на 127,1 млрд гривень.

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Економічна правда
Укр / Рус
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