За тиждень середня ціна літра автогазу у мережах АЗС збільшилася

З 18 по 25 березня вартість скрапленого газу на стелах АЗК зросла на 21 копійку, до 28,11 гривні за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на моніторинг цін Консалтингової групи "А-95".

Так, великі паливні мережі — ОККО і WOG — збільшили вартість газу на 50 копійок, до 29,49 і 29,48 гривні за літр.

Аналогічний маневр здійснила на вихідних і мережа SOCAR, вартість автогазу у мережі становить 29,49 гривні за літр.

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Мережі БРСМ-Нафта та Chipo збільшили вартість автогазу на 14 та 17 копійок, до 27,03 та 27,29 гривні за літр.

Також на 40 копійок здорожчав ресурс в мережі "Авантаж 7", до 26,45 грн/л.