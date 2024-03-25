У Києві два тролейбусні маршрути змінили роботу через наслідки обстрілу
У Києві внаслідок російського ракетного обстрілу столиці 25 березня тимчасово змінили роботу два тролейбусні маршрути.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Так, тролейбуси маршруту №15 курсують від ст. м. "Палац спорту" до зупинки "Ботанічний сад".
Тролейбуси маршруту №38 курсують від зупинки "Національний музей історії України у Другій світовій війні" до зупинки "Ботанічний сад".
Нагадуємо:
Вранці 25 березня сили протиповітряної оборони знищили дві з двох російських балістичних ракет, спрямованих ворогом по Києву.
Вранці в Києві прозвучала тривога і одразу за нею вибухи. Працювала ППО. Столична влада повідомила про ракетну атаку, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському та Дніпровському районах, є дані про пошкодження триповерхового будинку в Печерському районі. Станом на 11.20 відомо про 4 постраждалих.