У Києві два тролейбусні маршрути змінили роботу через наслідки обстрілу

У Києві внаслідок російського ракетного обстрілу столиці 25 березня тимчасово змінили роботу два тролейбусні маршрути.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, тролейбуси маршруту №15 курсують від ст. м. "Палац спорту" до зупинки "Ботанічний сад".

Тролейбуси маршруту №38 курсують від зупинки "Національний музей історії України у Другій світовій війні" до зупинки "Ботанічний сад".

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Нагадуємо:

Вранці 25 березня сили протиповітряної оборони знищили дві з двох російських балістичних ракет, спрямованих ворогом по Києву.

Вранці в Києві прозвучала тривога і одразу за нею вибухи. Працювала ППО. Столична влада повідомила про ракетну атаку, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському та Дніпровському районах, є дані про пошкодження триповерхового будинку в Печерському районі. Станом на 11.20 відомо про 4 постраждалих.

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