Всі розділи
Укр / Рус

У Києві два тролейбусні маршрути змінили роботу через наслідки обстрілу

Понеділок, 25 березня 2024, 11:52 - Анастасія Жарикова

У Києві внаслідок російського ракетного обстрілу столиці 25 березня тимчасово змінили роботу два тролейбусні маршрути.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, тролейбуси маршруту №15 курсують від ст. м. "Палац спорту" до зупинки "Ботанічний сад".

Тролейбуси маршруту №38 курсують від зупинки "Національний музей історії України у Другій світовій війні" до зупинки "Ботанічний сад".

Реклама:

Нагадуємо:

Вранці 25 березня сили протиповітряної оборони знищили дві з двох російських балістичних ракет, спрямованих ворогом по Києву.

Вранці в Києві прозвучала тривога і одразу за нею вибухи. Працювала ППО. Столична влада повідомила про ракетну атаку, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському та Дніпровському районах, є дані про пошкодження триповерхового будинку в Печерському районі. Станом на 11.20 відомо про 4 постраждалих.

Реклама:
Київ транспорт війна
Реклама:
Матеріали за темою
Кличко обіцяє влітку пустити рух автомобілів Подільським мостом і почати ремонт моста Метро 24 березня 2024, 21:30
Київ допоможе постраждалим від ракетної атаки Запоріжжю та Харкову 22 березня 2024, 16:27
Обов’язки гендиректора "Київпастранс" тимчасово виконуватиме Євген Пушков 22 березня 2024, 11:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті