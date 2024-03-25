Ворог знову поцілив у підстанції на Одещині: у Одесі екстрені відключення та не працюватиме електротранспорт
Російські ударні безпілотники вночі 25 березня атакували дві підстанції в південному регіоні.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Ворог продовжує прицільно бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Вночі російські БПЛА атакували дві підстанції в південному регіоні", - йдеться в повідомленні.
Через пошкодження обладнання енергетики вимушені збільшити періоди обмеження споживання в Одесі та Одеській області.
"Це необхідно для захисту вцілілого обладнання від перевантаження, яке може викликати додаткові технологічні пошкодження", - додали в компанії.
У ДТЕК додали, через влучання без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.
Для того аби зменшити навантаження на мережу сьогодні в місті не працюватиме електротранспорт, також обмежено споживання промисловості.
Нагадуємо:
Внаслідок масованої атаки росіян на українську енергосистему 22 березня група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.