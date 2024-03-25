Всі розділи
Укр / Рус

Ворог знову поцілив у підстанції на Одещині: у Одесі екстрені відключення та не працюватиме електротранспорт

Понеділок, 25 березня 2024, 09:21 - Анастасія Жарикова

Російські ударні безпілотники вночі 25 березня атакували дві підстанції в південному регіоні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"​​Ворог продовжує прицільно бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Вночі російські БПЛА атакували дві підстанції в південному регіоні", - йдеться в повідомленні.

Через пошкодження обладнання енергетики вимушені збільшити періоди обмеження споживання в Одесі та Одеській області. 

Реклама:

"Це необхідно для захисту вцілілого обладнання від перевантаження, яке може викликати додаткові технологічні пошкодження", - додали в компанії.

У ДТЕК додали, через влучання без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси. 

Для того аби зменшити навантаження на мережу сьогодні в місті не працюватиме  електротранспорт, також обмежено споживання промисловості. 

Реклама:

Нагадуємо:

Внаслідок масованої атаки росіян на українську енергосистему 22 березня група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.

Одеса енергетика електроенергія транспорт промисловість
Реклама:
Матеріали за темою
В Одесі повністю відновили постачання електроенергії 24 березня 2024, 15:43
В Одесі та Одеському районі довелось ввести екстренні відключення світла - ДТЕК 22 березня 2024, 19:16
Через ракетний удар по Одесі без світла залишаються понад 500 абонентів 15 березня 2024, 18:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті