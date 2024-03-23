В США різко скоротилась кількість бавовняних заводів

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В США залишилося 100 останніх бавовняних фабрик, після короткого перепочинку, спричиненого пандемією, багато з решти текстильних фабрик, які перетворюють бавовняні волокна на пряжу та тканину, закриваються.

Про це повідомляє Bloomberg.

Попит на колись настільки важливу для плантаційної економіки глибокого Півдня США бавовну невблаганно падає.

На момент проведення Чиказької виставки в США наприкінці 19 століття працювало майже 900 бавовняних заводів. За оцінками Національної бавовняної ради, сьогодні їхня кількість становить близько 100, після того, як вісім закрилися лише за останні п'ять місяців 2023 року.

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Оскільки текстильне виробництво США майже припинилося, фермери, які цього місяця починають засівати мільйони акрів від Каліфорнії до Кароліни, мають менше шансів, ніж будь-коли, знайти покупця на свій наступний врожай вдома.

Поки бавовна з США падає вже третій рік поспіль, Бразилія, експортер №2, опинилася на відстані удару від першого місця.

Економічна правда

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