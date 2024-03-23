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Енергетики повністю відновили електропостачання на Одещині та у Кривому Розі

Субота, 23 березня 2024, 11:40 - Володимир Тунік-Фриз

У результаті подолання наслідків масованого ворожого обстрілу, енергетики відновили постачання електроенергії в Одеські та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики

У Міненерго при цьому зазначають що у разі збільшення споживання на Одещині, можливі додаткові обмеження.

У Дніпропетровській області відновили постачання до всіх споживачів електроенергії. Зокрема, повністю заживили Кривий Ріг.

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У Хмельницькі області усі споживачі зі світлом, але у разі збільшення споживання - можливі додаткові обмеження.

Нагадаємо:

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ракетна атака росіян зранку 22 березня була здійснена по різних регіонах України - по ТЕС і ГЕС, а також по магістральних підстанціях, якими управляє "Укренерго". 

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енергетика Міненергетики
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