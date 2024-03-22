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Лідери ЄС підтримали важливість продовження торговельних преференцій з Україною

П'ятниця, 22 березня 2024, 18:30 - Артур Крижний

Лідери ЄС підтримали важливість продовження автономних торговельних преференцій з Україною.

Про це повідомила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на Саміті експортерів Forbes "Made in Ukraine"

"Рішення щодо торгової лібералізації обговорювалося під час засідання Європейської ради. Лідери ЄС підтримали важливість продовження автономних торговельних преференцій. Процес узгодження триває", – заявила вона.

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В попередній версії новини, посилаючись на Інтерфакс-Україна, ми припустились помилки, написавши, що Рада ЄС схвалила лібералізацію торговельного режиму з Україною. Це не відповідає дійсності.

ЄС Україна торгівля
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Економічна правда
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