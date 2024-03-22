Уряд схвалив законопроєкт з підвищення акцизу на паливо
П'ятниця, 22 березня 2024, 16:57 -
Уряд на засіданні схвалив законопроєкт, яким підвищується акциз на паливо. Далі він має пройти голосування у Раді.
Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Кабмін на своєму засіданні схвалив законопроект, яким підвищується акциз на паливо", - повідмив він.
Далі законопроєкт має пройти голосування у Верховній Раді.
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