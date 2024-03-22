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Енерго- та водопостачання у Кривому Розі майже повністю відновлено

П'ятниця, 22 березня 2024, 13:39 - Артур Крижний

Енергопостачання у Кривому Розі майже повністю відновлено. Точково закінчують підключення у Тернівському районі. Повністю відновлено водопостачання.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Енергопостачання відновлено на 99%, енергетики точково проводять підключення, здебільшого у Тернівському районі", - повідомив він.

За словами Вілкула, електротранспорт працює повністю, окрім нитки наземного трамвая на Цемзавод. Водопостачання повністю відновлено. Усі котельні у роботі.

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енергетика
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