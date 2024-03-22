Енерго- та водопостачання у Кривому Розі майже повністю відновлено
П'ятниця, 22 березня 2024, 13:39 -
Енергопостачання у Кривому Розі майже повністю відновлено. Точково закінчують підключення у Тернівському районі. Повністю відновлено водопостачання.
Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Енергопостачання відновлено на 99%, енергетики точково проводять підключення, здебільшого у Тернівському районі", - повідомив він.
За словами Вілкула, електротранспорт працює повністю, окрім нитки наземного трамвая на Цемзавод. Водопостачання повністю відновлено. Усі котельні у роботі.
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