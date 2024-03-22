Всі індійські НПЗ відмовилися від російської нафти на танкерах "Совкомфлоту" через санкції США

Всі індійські нафтопереробні заводи тепер відмовляються приймати російську нафту, що перевозиться танкерами ПАТ "Совкомфлот", через санкції США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами обізнаних осіб, приватні та державні переробники, включно з найбільшим – Indian Oil Corp., припинили приймати вантажі, якщо вони знаходяться на танкерах "Совкомфлот". Нафтопереробні заводи ретельно вивчають власність кожного судна, щоб переконатися, що вони не пов'язані з цією компанією або іншими санкціонованими групами.

Цей опір відбувається після аналогічного кроку з боку найбільшого приватного нафтопереробного заводу Індії, Reliance Industries Ltd. Підвищена увага до російського нафтоналивного гіганта, схоже, поширилася й на інші нафтоналивні судна, що перевозять російську нафту. Два судна вже кілька тижнів чекають біля південноазіатського узбережжя, не маючи жодних вказівок щодо того, коли вони зможуть розвантажитися.

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Нагадаємо:

Мультинаціональний конгломерат Reliance Industries Limited, на яку припадає 7% індійського експорту не купуватиме російську нафту, завантажену на танкери Совкомфлоту через санкції.