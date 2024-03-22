Нафта дешевшає на можливому припиненні вогню в Газі і зміцненні долара

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю на тлі можливості припинення вогню в Газі, що може послабити геополітичну напруженість на Близькому Сході. Зміцнення долара і зниження попиту на бензин в США також вплинули на ціни.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 53 центи, або на 0,6%, до 85,25 доларів за барель до 06:51 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту WTI подешевшали на 52 центи, або на 0,6%, до 80,55 доларів за барель.

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"Обидва контракти повинні закінчити тиждень без змін або трохи знизитися після зростання більш ніж на 3% минулого тижня", - пише агентство.

За словами аналітика IG Тоні Сікамора, нафта знизилася на повідомленнях про проєкт резолюції ООН, що закликає до припинення вогню в Газі, а також на черговому раунді фіксації прибутку.

"Припинення вогню допомогло б заспокоїти побоювання, що ситуація в Газі може розширитися на весь регіон", - сказав він.

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"Крім того, це може спонукати хуситів відступити і дозволити нафтовим танкерам проходити через Червоне море, що також було б позитивним зрушенням з точки зору збалансування динаміки попиту і пропозиції", - додав експерт.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у четвер, що вірить у те, що переговори в Катарі можуть призвести до досягнення угоди про припинення вогню в Газі між Ізраїлем і ХАМАС.

Тим часом у Сполучених Штатах, найбільшому споживачі нафти у світі, запаси бензину, що є індикатором попиту, вперше за три тижні впали нижче 9 мільйонів барелів, що вказує на можливе уповільнення попиту на нафту.

Економічна правда