Усі поїзди продовжують рух попри масовану атаку – УЗ

У результаті нічних обстрілів в "Укрзалізниці" заявили про декілька знеструмлених ділянок - задіяли резервні схеми живлення та тепловози, всі поїзди продовжують рух.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

"Зокрема у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно з швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem, здійснюватиметься тепловозною тягою.

Харківський вокзал переведено на резервне живлення, всі системи працюють, Фортеця Незламності та дитячий простір відчинені для відвідувачів", - йдеться у повідомленні.

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Затримки всіх поїздів можна побачити на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua.

"Якщо ви все ж пропустили свій рейс через обстріли та вимушену зупинку метро у Харкові або деінде - ми приймемо вас на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком", - додали в УЗ.

Економічна правда

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