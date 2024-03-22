Усі поїзди продовжують рух попри масовану атаку – УЗ
У результаті нічних обстрілів в "Укрзалізниці" заявили про декілька знеструмлених ділянок - задіяли резервні схеми живлення та тепловози, всі поїзди продовжують рух.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
"Зокрема у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно з швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem, здійснюватиметься тепловозною тягою.
Харківський вокзал переведено на резервне живлення, всі системи працюють, Фортеця Незламності та дитячий простір відчинені для відвідувачів", - йдеться у повідомленні.
Затримки всіх поїздів можна побачити на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua.
"Якщо ви все ж пропустили свій рейс через обстріли та вимушену зупинку метро у Харкові або деінде - ми приймемо вас на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком", - додали в УЗ.
Економічна правда