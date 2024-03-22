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Росіяни обстріляли теплоелектростанції ДТЕК

П'ятниця, 22 березня 2024, 08:10 - Олексій Павлиш

Під час масованої атаки на енергоінфраструктуру України 22 березня росіяни атакували теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладання.

Про це повідомили в ДТЕК.

Інформацію про постраждалих перевіряють.

"Серйозно пошкоджено обладання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання", - йдеться у повідомленні.

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Економічна правда

ДТЕК війна енергетика ТЕС
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