Росіяни обстріляли теплоелектростанції ДТЕК
П'ятниця, 22 березня 2024, 08:10 -
Під час масованої атаки на енергоінфраструктуру України 22 березня росіяни атакували теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладання.
Про це повідомили в ДТЕК.
Інформацію про постраждалих перевіряють.
"Серйозно пошкоджено обладання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання", - йдеться у повідомленні.
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Економічна правда
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