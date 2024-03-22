Київстар у 2023 році: понад 6 млрд грн інвестицій у розвиток зв'язку
Не заважаючи на щоденні виклики військового часу, національний телеком оператор продовжує забезпечувати Україну зв`язком та збільшує інвестиції у цифрове майбутнє. У 2023 р капітальні витрати Київстар зросли на 6,8% до 6,364 млрд грн.
Також компанія сплатила податків і зборів на загальну суму 10,8 млрд грн.
Київстар продовжує підтримувати країну, забезпечуючи абонентів життєво необхідними послугами зв`язку та інтернету. Майже 100% телеком мережі компанії на підконтрольній території працює у звичному режимі.
У 2023 році команда Київстар відновила зв’язок в 190 населених пунктах де проживає понад 112 тисяч людей і збудувала 1000 нових базових станцій для мережі 4G. Ще 4000 базових станцій були модернізовані з метою збільшення швидкості мобільного інтернету.
Наразі мережа 4G телеком оператора охоплює територію, де проживає 95% населення України.
Розвиток нових мобільних технологій і збільшення покриття 4G мережі вплинули на споживання послуг мобільного інтернету. Так у 4 кв 2023 року абоненти Київстар використали мобільного інтернету на 9,6% більше ніж у 4 кв 2022 року.
Кількість абонентів, що користуються швидкісним мобільним інтернетом, зросла на 8,8% у порівнянні з 4 кв 2022 року, до 14,3 млн користувачів. Наразі вже близько 60% абонентів Київстару отримують послуги в мережі 4G-зв`язку.
Загальна кількість абонентів мобільного зв`язку Київстару в 4 кв 2023 року знизилась у порівнянні з 4 кв 2022 року на 3,4% до 23,9 млн у результаті впливу факторів війни, як от міграція населення за межі країни і тимчасова окупація ряду населених пунктів.
Київстар продовжує надавати абонентам послугу "Роумінг як вдома", яка дозволяє залишатись на зв`язку в 27 країнах Європи, користуючись "домашніми" тарифними планами.
Компанія в 2023 році збільшила капітальні інвестиції на 6,8% у порівнянні з 2022 роком, до 6,364 млрд грн, що є найбільшою сумою капітальних витрат за останні три роки.
Розвиток цифрового майбутнього України постійно у фокусі уваги компанії, яка планує виділити для цього в найближчі три роки понад 600 млн долл США.
Загальний дохід компанії у 4 кв 2023 року зменшився на 3,3% до 7,9 млрд грн у порівнянні з 4 кв 2022 року через низку негативних факторів, у тому числі безпрецедентну кібератаку на мережу Київстар у грудні 2023 року.
Компанія на знак подяки абонентам за підтримку скасувала для всіх користувачів мобільного та фіксованого зв`язку одну плату за тариф.
Київстар продовжує підтримувати важливі соціальні проєкти, як от забезпечення захисним спорядженням інженерно-саперних груп ЗСУ, закупівля медичного обладнання для лікування людей з тяжкими опіками, підключення до інтернету укриттів, тощо.
Компанія є сумлінним платником податків до бюджету України, і в 2023 році сплатила податків та зборів на суму понад 10,8 млрд грн.
Показники діяльності Київстар у 4 кв 2023 і за весь рік у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року
|
Фінансові та операційні показники (млн грн)
|
4 кв 2023
|
4 кв 2022
|
4 кв 2023/
4 кв 2022
|
12 міс 2023
|
12 міс 2022
|
12 міс 2023/2022
|
Загальний операційний дохід
|
7 921
|
8 192
|
(3,3%)
|
33 588
|
31 092
|
8,0%
|
EBITDA
|
4 228
|
4 484
|
(5,7%)
|
19 775
|
18 301
|
8,1%
|
EBITDA margin
|
53,4%
|
54,7%
|
(1,4 п.п)
|
58,9%
|
58,9%
|
0%
|
Капітальні витрати*
|
2 573
|
2 453
|
4,9%
|
6 364
|
5 960
|
6,8%
|
Мобільний зв’язок
|
Загальний операційний дохід
|
7 364
|
7 660
|
(3,9%)
|
31 397
|
29 014
|
8,2%
|
У тому числі від послуги передачі даних
|
4 566
|
4 400
|
3,8%
|
18 528
|
16 837
|
10,0%
|
Абоненти (млн)
|
23,9
|
24,8
|
(3,4%)
|
У тому числі мобільного інтернету
|
17,7
|
17,5
|
0,9%
|
У тому числі абонентів 4G
|
14,3
|
13,1
|
8,8%
|
ARPU (грн)
|
102
|
103
|
(1,4%)
|
MOU (хв.)
|
537
|
563
|
(4,5%)
|
Використання даних (Гбайт/абонента)
|
9,9
|
9,0
|
9,6%
|
Фіксований зв’язок
|
Загальний операційний дохід
|
476
|
470
|
1,3%
|
1 922
|
1 879
|
2,3%
|
Операційний дохід ШПД
|
332
|
290
|
1 311
|
1 127
|
Абоненти ШПД (млн)
|
1,1
|
1,1
|
(0.4%)
|
ARPU ШПД (грн)
|
98
|
86
|
14.2%
* Капітальні витрати за виключенням оренди та ліцензій