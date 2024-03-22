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Київстар у 2023 році: понад 6 млрд грн інвестицій у розвиток зв'язку

П'ятниця, 22 березня 2024, 10:47 - PROMOTED

Не заважаючи на щоденні виклики військового часу, національний телеком оператор продовжує забезпечувати Україну зв`язком та збільшує інвестиції у цифрове майбутнє.  У 2023 р капітальні витрати Київстар зросли на 6,8% до 6,364 млрд грн.

Також компанія сплатила податків і зборів на загальну суму 10,8 млрд грн.

Київстар продовжує підтримувати країну, забезпечуючи абонентів життєво необхідними послугами зв`язку та інтернету. Майже 100% телеком мережі компанії на підконтрольній території працює у звичному режимі.

У 2023 році команда Київстар відновила зв’язок в 190 населених пунктах де проживає понад 112 тисяч людей і збудувала 1000 нових базових станцій для мережі 4G. Ще 4000 базових станцій були модернізовані з метою збільшення швидкості мобільного інтернету.

Наразі мережа 4G телеком оператора охоплює територію, де проживає 95% населення України.

Розвиток нових мобільних технологій і збільшення покриття 4G мережі вплинули на споживання послуг мобільного інтернету. Так у 4 кв 2023 року абоненти Київстар використали мобільного інтернету на 9,6% більше ніж у 4 кв 2022 року.

Кількість абонентів, що користуються швидкісним мобільним інтернетом, зросла на 8,8% у порівнянні з 4 кв 2022 року, до 14,3 млн користувачів. Наразі вже близько 60% абонентів Київстару отримують послуги в мережі  4G-зв`язку.

Загальна кількість абонентів мобільного зв`язку Київстару в 4 кв 2023 року знизилась у порівнянні з 4 кв 2022 року на 3,4% до 23,9 млн у результаті впливу факторів війни, як от міграція населення за межі країни і тимчасова окупація ряду населених пунктів.

Київстар продовжує надавати абонентам послугу "Роумінг як вдома", яка дозволяє залишатись на зв`язку в 27 країнах Європи, користуючись "домашніми" тарифними планами.

Компанія в 2023 році збільшила капітальні інвестиції на  6,8% у порівнянні з 2022 роком, до 6,364 млрд грн, що є найбільшою сумою капітальних витрат за останні три роки.

Розвиток цифрового майбутнього України постійно у фокусі уваги компанії, яка планує виділити для цього в найближчі три роки понад 600 млн долл США.

Загальний дохід компанії у 4 кв 2023 року зменшився на 3,3% до 7,9 млрд грн у порівнянні з 4 кв 2022 року через низку негативних факторів, у тому числі безпрецедентну кібератаку на мережу Київстар у грудні 2023 року.

Компанія на знак подяки абонентам за підтримку скасувала для всіх користувачів мобільного та фіксованого зв`язку одну плату за тариф.

Київстар продовжує підтримувати важливі соціальні проєкти, як от забезпечення захисним спорядженням інженерно-саперних груп ЗСУ, закупівля медичного обладнання для лікування людей з тяжкими опіками, підключення до інтернету укриттів, тощо.

Компанія є сумлінним платником податків до бюджету України, і в 2023 році сплатила податків та зборів на суму понад 10,8 млрд грн.

Показники діяльності Київстар у 4 кв 2023 і за весь рік у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року

Фінансові та операційні показники (млн грн)

4 кв 2023

4 кв 2022

4 кв 2023/

4 кв 2022

12 міс 2023

12 міс 2022

12 міс 2023/2022

Загальний операційний дохід

7 921

8 192

(3,3%)

33 588

31 092

8,0%

EBITDA

4 228

4 484

(5,7%)

19 775

18 301

8,1%

EBITDA margin

53,4%

54,7%

(1,4 п.п)

58,9%

58,9%

0%

Капітальні витрати*

2 573

2 453

4,9%

6 364

5 960

6,8%

Мобільний зв’язок

Загальний операційний дохід

7 364

7 660

(3,9%)

31 397

29 014

8,2%

У тому числі від послуги передачі даних

4 566

4 400

3,8%

18 528

16 837

10,0%

Абоненти (млн)

23,9

24,8

(3,4%)

У тому числі мобільного інтернету

17,7

17,5

0,9%

У тому числі абонентів 4G

14,3

13,1

8,8%

ARPU (грн)

102

103

(1,4%)

MOU (хв.)

537

563

(4,5%)

Використання даних (Гбайт/абонента)

9,9

9,0

9,6%

Фіксований зв’язок

Загальний операційний дохід

476

470

1,3%

1 922

1 879

2,3%

Операційний дохід ШПД

332

290

1 311

1 127

Абоненти ШПД (млн)

1,1

1,1

(0.4%)

ARPU ШПД (грн)

98

86

14.2%

* Капітальні витрати за виключенням оренди та ліцензій

Економічна правда
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