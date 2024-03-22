Київстар у 2023 році: понад 6 млрд грн інвестицій у розвиток зв'язку

Не заважаючи на щоденні виклики військового часу, національний телеком оператор продовжує забезпечувати Україну зв`язком та збільшує інвестиції у цифрове майбутнє. У 2023 р капітальні витрати Київстар зросли на 6,8% до 6,364 млрд грн.

Також компанія сплатила податків і зборів на загальну суму 10,8 млрд грн.

Київстар продовжує підтримувати країну, забезпечуючи абонентів життєво необхідними послугами зв`язку та інтернету. Майже 100% телеком мережі компанії на підконтрольній території працює у звичному режимі.

У 2023 році команда Київстар відновила зв’язок в 190 населених пунктах де проживає понад 112 тисяч людей і збудувала 1000 нових базових станцій для мережі 4G. Ще 4000 базових станцій були модернізовані з метою збільшення швидкості мобільного інтернету.

Наразі мережа 4G телеком оператора охоплює територію, де проживає 95% населення України.

Розвиток нових мобільних технологій і збільшення покриття 4G мережі вплинули на споживання послуг мобільного інтернету. Так у 4 кв 2023 року абоненти Київстар використали мобільного інтернету на 9,6% більше ніж у 4 кв 2022 року.

Кількість абонентів, що користуються швидкісним мобільним інтернетом, зросла на 8,8% у порівнянні з 4 кв 2022 року, до 14,3 млн користувачів. Наразі вже близько 60% абонентів Київстару отримують послуги в мережі 4G-зв`язку.

Загальна кількість абонентів мобільного зв`язку Київстару в 4 кв 2023 року знизилась у порівнянні з 4 кв 2022 року на 3,4% до 23,9 млн у результаті впливу факторів війни, як от міграція населення за межі країни і тимчасова окупація ряду населених пунктів.

Київстар продовжує надавати абонентам послугу "Роумінг як вдома", яка дозволяє залишатись на зв`язку в 27 країнах Європи, користуючись "домашніми" тарифними планами.

Компанія в 2023 році збільшила капітальні інвестиції на 6,8% у порівнянні з 2022 роком, до 6,364 млрд грн, що є найбільшою сумою капітальних витрат за останні три роки.

Розвиток цифрового майбутнього України постійно у фокусі уваги компанії, яка планує виділити для цього в найближчі три роки понад 600 млн долл США.

Загальний дохід компанії у 4 кв 2023 року зменшився на 3,3% до 7,9 млрд грн у порівнянні з 4 кв 2022 року через низку негативних факторів, у тому числі безпрецедентну кібератаку на мережу Київстар у грудні 2023 року.

Компанія на знак подяки абонентам за підтримку скасувала для всіх користувачів мобільного та фіксованого зв`язку одну плату за тариф.

Київстар продовжує підтримувати важливі соціальні проєкти, як от забезпечення захисним спорядженням інженерно-саперних груп ЗСУ, закупівля медичного обладнання для лікування людей з тяжкими опіками, підключення до інтернету укриттів, тощо.

Компанія є сумлінним платником податків до бюджету України, і в 2023 році сплатила податків та зборів на суму понад 10,8 млрд грн.

Показники діяльності Київстар у 4 кв 2023 і за весь рік у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року

Фінансові та операційні показники (млн грн) 4 кв 2023 4 кв 2022 4 кв 2023/ 4 кв 2022 12 міс 2023 12 міс 2022 12 міс 2023/2022 Загальний операційний дохід 7 921 8 192 (3,3%) 33 588 31 092 8,0% EBITDA 4 228 4 484 (5,7%) 19 775 18 301 8,1% EBITDA margin 53,4% 54,7% (1,4 п.п) 58,9% 58,9% 0% Капітальні витрати* 2 573 2 453 4,9% 6 364 5 960 6,8% Мобільний зв’язок Загальний операційний дохід 7 364 7 660 (3,9%) 31 397 29 014 8,2% У тому числі від послуги передачі даних 4 566 4 400 3,8% 18 528 16 837 10,0% Абоненти (млн) 23,9 24,8 (3,4%) У тому числі мобільного інтернету 17,7 17,5 0,9% У тому числі абонентів 4G 14,3 13,1 8,8% ARPU (грн) 102 103 (1,4%) MOU (хв.) 537 563 (4,5%) Використання даних (Гбайт/абонента) 9,9 9,0 9,6% Фіксований зв’язок Загальний операційний дохід 476 470 1,3% 1 922 1 879 2,3% Операційний дохід ШПД 332 290 1 311 1 127 Абоненти ШПД (млн) 1,1 1,1 (0.4%) ARPU ШПД (грн) 98 86 14.2%

* Капітальні витрати за виключенням оренди та ліцензій